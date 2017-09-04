Курс біткойна значно впав після рекордного зростання

Криптовалюта біткойн сьогодні, 4 вересня, втратила в ціні від 8% до 15% після рекордного зростання курсу до $5,01 тис. Це випливає з даних CoinDesk, передає Liga.net.

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Під час сьогоднішніх торгів курс біткойна коливався між $4,63 тис. і $4,29 тис.

У серпні в Goldman Sachs прогнозували зниження курсу біткойна майже вдвічі. Таку думку висловила голова відділу технічної стратегії інвестбанку Шеба Джафарі.

За її прогнозами, спочатку вартість біткойна зросте до $4,83 тис. або навіть вище. Однак потім почнеться корекція, і курс знизиться до $2,22 тис.

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Як повідомляв УНІАН, у Нацбанку заявили, що Bitcoin не потрапляє під визначення валюти, але при цьому майнінг (виготовлення криптовалют) не є порушенням законодавства.

Віртуальна валюта Bitcoin є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валютам, яку часто називають криптовалютою або віртуальною валютою. Bitcoin можуть використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, які готові їх брати.

Валюта не має єдиного емісійного центру. Емісія кріптовалюти Bitcoin повністю децентралізована і може бути здійснена випадковим чином будь-яким клієнтом системи за допомогою використання обчислювальних потужностей електронного обладнання для підтримки роботи системи.