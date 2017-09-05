Податкове законодавство не планують змінювати для бюджету-2018 - Данилюк

Міністерство фінансів України не буде ініціювати зміни в податкове законодавство для прийняття державного бюджету на 2018 рік, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі "Громадського".

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"Ми подивилися - немає потреби. Може бути, потрібно змінити індексування ставок яких-небудь, що робиться щороку, але ми не бачимо на цьому етапі потреби. Вони можуть з'явитися, але про кардинальні зміни не йдеться", - сказав міністр.

За його словами, для бізнесу важлива впевненість у завтрашньому дні, але при постійних змінах правил гри це неможливо.

Також Данилюк зазначив, що бюджет, як і в минулому році, буде представлений у Верховну Раду вчасно – 15 вересня. "Є графік, він затверджений в Бюджетному кодексі. Це закон, і ми будемо його дотримуватися", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів у липні почало роботу над проектом держбюджету на 2018 рік на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки c прогнозованими показниками зростання економіки на 3%, 3,6% і 4%.

Резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% з 3% ВВП, державного боргу - до 55% ВВП з 66,8% ВВП і базується на умові виконання програми кредитування Міжнародного валютного фонду в повному обсязі.

Бюджетний трансферт на покриття дефіциту Пенсійного фонду в кожному з років становитиме 141,3 мільярда гривень, на проведення земельної реформи в 2018 році планується виділити 453 мільйони гривень, у 2019 році - 132 мільйонів гривень, у 2020 році - 297 мільйонів гривень. Від приватизації уряд має намір виручити 17,1 мільярда гривень в 2018 році, 17,1 мільярда гривень в 2019 році і 0,5 мільярда гривень у 2020 році.

На дорожнє будівництво планується виділити 154 мільярдів гривень за три наступних роки.