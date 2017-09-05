Фонд гарантування почав ліквідацію банку "Новий"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації банку "Новий" на підставі рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

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Як повідомила прес-служба фонду, процедура ліквідації триватиме два роки - до 31 серпня 2019 року включно, а ліквідатором банку на цей період призначено Олександра Гулея.

Фонд нагадав, що вимоги кредиторів банку приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення про відкликання банківської ліцензії публікується в газеті "Голос України" у встановленій черговості.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 13 липня 2017 року визнав неплатоспроможним банк "Новий", ключовим акціонером якого (18,33%) було держпідприємство конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля.

Банк "Новий" працював на ринку України з 1992 року і на 1 квітня обіймав за обсягом активів 58-е місце серед 90 працюючих банків.

Наприкінці серпня Фонд гарантування підписав угоди про передачу частини активів і частини зобов'язань неплатоспроможного банку "Новий" на загальну суму близько 156 мільйонів гривень на користь "Таскомбанку".