Держбюджет з початку року перевиконано за доходами майже на 8%

Державний бюджет України в січні-серпні 2017 року отримав 527,553 мільярда гривень доходів, що на 7,7% більше бюджетного розпису на цей період.

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Згідно з даними на сайті Державної казначейської служби України, надходження до держбюджету за цей період на 46,1% вище показника за аналогічний період 2016 року.

У тому числі в серпні держбюджет отримав 79,838 мільярда гривень доходів, що на 5,5% нижче бюджетного розпису на цей місяць, але на 33,3% вище від показника за серпень 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, держбюджет України в січні-липні поточного року отримав 447,635 мільярда гривень доходів, що на 10,3% більше бюджетного розпису на цей період.