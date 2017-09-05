Гройсман назвав пріоритети бюджету на наступний рік

Пріоритетами проекту державного бюджету України на 2018 рік, який 15 вересня буде внесений на розгляд до Верховної Ради, стануть децентралізація, підтримка реального сектору економіки, медицина і оборона.

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Про це на своїй сторінці у соцмережі Twitter написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"15 вересня внесемо в Раду бюджет з пріоритетами: децентралізація, підтримка реального сектору економіки, медицина, оборона, дороги тощо", - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що проект бюджету на 2018 рік буде поданий на розгляд парламенту 15 вересня. За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, проект держбюджету формується у відповідності з пріоритетами продовження децентралізації та зміцнення місцевих бюджетів, підвищення соціальних стандартів, стимулювання промисловості і створення нових робочих місць.