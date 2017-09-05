Рахункова палата: економіка України в першому півріччі зросла на 2,4%

Зростання реального ВВП України за січень-червень 2017 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року становив 2,4%, вважають у Рахунковій палаті України.

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Як зазначається у висновку Рахункової палати про стан виконання Закону україни "Про державний бюджет України на 2017 рік" у першому півріччі, доходи держбюджету за цей період досягли 394,910 мільярда гривень, що становить 53,3% річного плану і на 48,7% більше показника за аналогічний період попереднього року.

При цьому в Рахунковій палаті зазначили, що вищій рівень виконання річного плану доходів обумовлений, зокрема, зарахуванням до спеціального фонду конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення, у сумі, що перевищила запланований на рік обсяг у 2,6 рази.

Також повідомляється, що від приватизації держмайна надійшло всього 110,8 мільйона гривень, або 1,7% плану звітного періоду.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Державної служби статистики України, ВВП України в першому кварталі 2017 року в річному вираженні зріс на 2,5%, у другому кварталі - на 2,4%.

Загалом за 2016 рік ВВП України зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксоване вперше за останні 4 роки.

За прогнозами Національного банку України, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,6%.

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на 2%.