Ващиковський заявив, що українці переказують з Польщі додому мільярди євро - ЗМІ

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявляє, що громадяни України, які живуть у Польщі, здійснили переказів на Батьківщину на мільярди євро.

Як повідомляє "Польське радіо", Ващиковський відреагував на слова кандидата від Соціал-демократичної партії Німеччини на посаду канцлера цієї країни Мартіна Шульца, який під час телевізійної передвиборчої дискусії з Анґелою Меркель звинуватив Польщу та Угорщину у тому, що вони, відмовляючись приймати біженців, перешкоджають появі європейської міграційної політики.

Зокрема, у зв'язку з цим німецький політик також пригрозив Польщі фінансовими наслідками. «Причиною фіаско є, однак, існування в Європейському Союзі країн – декілька з них я згадав, це Польща та Угорщина - які категорично відкидають це і кажуть: нехай німці та італійці самі займаються цією проблемою», - сказав Шульц.

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Водночас Ващиковський, коментуючи ці слова Шульца, сказав, що потрібно займатися «імміграційними кризами, що наступають на Європу з усіх сторін». Глава МЗС Польщі заявив, що торік Польща видала українцям понад 1,2 млн віз. Своєю чергою, у першому півріччі 2017 року ця кількість становила вже понад 750 тис. віз. «Понад мільйон українців живе, працює, заробляє, прирощує свій дохід, який відправляє в Україну. За підрахунками фінансових установ, від 3 до 5 млрд євро переводять в Україну родинам, бізнесу», - стверджує Ващиковський.

«Допомагаємо іммігрантам. А тому прошу пана Шульца... отримати більше інформації, ознайомитися з ситуацією і не використовувати фальшиві аргументи у внутрішніх, передвиборчих дискусіях в Німеччині», - заявив Ващиковський. Він закликав також до «справедливого підходу» з цього питання.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр сільського господарства Польщі Кшиштоф Юргєль заявив про намір побудувати паркан на кордоні з Білоруссю та Україною для захисту від диких кабанів. Протягом двох-трьох тижнів стануть відомі результати аналізу правових та екологічних умов спорудження паркану довжиною 729 км.