НБУ сьогодні продав банкам $20 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 5 вересня, продав банкам 20,4 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,9398 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 39,9 мільйона доларів.

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні, 5 вересня, до 11:00 встановилися на рівні 25,96/26,01 гривні/долар.

Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, до цього часу встановився на рівні 25,9833 гривні/долар.