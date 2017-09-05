Українські чоловіки заробляють на 27% більше за жінок - Держстат

В Україні в 1 півріччі 2017 року середньомісячна заробітна плата чоловіків перевищила заробітну плату жінок на 26,6%, повідомила Державна служба статистики.

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За перше півріччя середньомісячна зарплата штатного працівника - чоловіка в Україні склала 7779 гривень, тоді як середньомісячна зарплата штатного працівника - жінки склала 6243 гривні.

Згідно з повідомленням, найвищі зарплати в Україні в сфері фінансової і страхової діяльності. Там чоловіки заробляють в середньому 16 469 гривень, а жінки - 10 846 гривень.

Найбільш низький рівень зарплат у сфері тимчасового розміщення та організації харчування: у чоловіків – 5254 гривні, у жінок – 4736 гривень.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2017 року порівняно з минулим місяцем зменшилась на 0,3%, але зросла на 36,6% порівняно з аналогічним місяцем 2016 року, - до 7339 гривень, що в 2,3 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (3200 гривень).