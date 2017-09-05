Гривня зміцнилася до євро, але знизилася до долара

У вівторок, 5 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,90/25,95 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,77/30,83 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,44/0,45 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12-00 встановився на рівні 25,9676 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 238 угод на суму 149,88 мільйонів доларів.