Українці продовжують здавати валюту: у серпні продали банкам майже на $200 мільйонів більше, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в серпні становив 193,7 млн дол.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, в серпні банки продали готівкової валюти населенню на 597,5 млн дол., купили - на 791,3 млн дол.

Також повідомляється, що з початку року, в січні-серпні, українці продали банкам на 1,995 млрд дол. більше готівкової валюти, ніж купили.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банки в 2016 році становив 2,48 млрд дол., що в 1,6 разу вище від показника за 2015 рік.