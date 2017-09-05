Українці продовжують здавати валюту: у серпні продали банкам майже на $200 мільйонів більше, ніж купили
13:44, 05 вересня 2017Фінанси
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У серпні банки продали готівкової валюти населенню на 597,5 млн дол., купили – на 791,3 млн дол.
У серпні банки продали готівкової валюти населенню на 597,5 млн дол. / фото УНІАН
Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в серпні становив 193,7 млн дол.
Як повідомляється на сайті Національного банку України, в серпні банки продали готівкової валюти населенню на 597,5 млн дол., купили - на 791,3 млн дол.
Також повідомляється, що з початку року, в січні-серпні, українці продали банкам на 1,995 млрд дол. більше готівкової валюти, ніж купили.
Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банки в 2016 році становив 2,48 млрд дол., що в 1,6 разу вище від показника за 2015 рік.
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