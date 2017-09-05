У Мінсоцполітики пояснили формулу розрахунку пенсій після реформи

Законопроект про пенсійну реформу передбачає єдину формулу розрахунку пенсій з прив'язкою до середньої заробітної плати в Україні, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Читайте такожОсучаснення пенсій: на скільки "розбагатіють" українці

Зокрема, розмір пенсії кожного громадянина України буде розраховуватися за формулою: "Розмір пенсії = Вб × ІКЗ × Кс", де Сз - розмір середньої заробітної плати в Україні за 3 роки перед зверненням за призначенням пенсії, ІКЗ - індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення розміру отримуваної зарплати по відношенню до середньої зарплати, з якої сплачувалися внески, - цю інформацію кожен може отримати у будь-якому відділенні Пенсійного фонду), а Кс - коефіцієнт страхового стажу, визначається як множник тривалості років стажу роботи людини на величину оцінки одного року страхового стажу.

"У разі реалізації заходів щодо осучаснення пенсій тим пенсіонерам, кому пенсія вже призначена, – буде використовуватися показник середньої заробітної плати, який використовується для призначення пенсії в 2017 році - показник за 3 роки - 2014, 2015 і 2016 роки", - йдеться в повідомленні.

В даний час величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35, а з 1 січня 2018 року становитиме 1, при цьому в результаті зміни коефіцієнта зміни розміру пенсій у бік зменшення не станеться, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 13 липня прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу, який не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі не менше 15 років – до 65 років. Разом з тим люди, в яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги буде визначатися виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.