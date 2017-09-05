Міжнародні резерви України перевищили $18 мільярдів

Міжнародні резерви України на 1 вересня 2017 року досягли еквівалента 18,035 мільярда доларів США, що на 240 мільйонів доларів США, або на 1,3% вище показника на 1 серпня і є максимальним показником з початку 2014 року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на попередні дані, з початку поточного року зростання резервів становить 16%.

Регулятор зазначив, що в серпні обсяг резервів зріс за рахунок надходжень на користь уряду на 351,5 мільйона доларів США від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики та валютних інтервенцій НБУ на міжбанківському ринку, за підсумками яких чиста купівля валюти регулятором становила 234 мільйонів доларів.

Разом з тим у серпні були перераховані платежі уряду і НБУ в користь Міжнародного валютного фонду на суму 448,7 мільйона доларів, а також платежі з обслуговування та погашення валютного боргу на 50,1 мільйона доларів.

Також повідомляється, що станом на 1 вересня обсяг резервів покриває 3,6 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду та Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 серпня 2017 року становлять 17,795 мільярда доларів США в еквіваленті, що на 0,97% нижче показника на 1 липня.

За оновленими прогнозами НБУ, рівень міжнародних резервів становитиме 20 мільярдів доларів на кінець 2017 року і 27,1 мільярда доларів на кінець 2018 року.