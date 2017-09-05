Україну назвали однією з найбільш привабливих для інвесторів країн

Україна очолила список найбільш привабливих країн для інвестицій у регіоні EMEA (країни Європи, Близького Сходу і Африки), повідомляє видання Institutional Investor.

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Відповідно до проведеного виданням дослідження, 32% опитаних інвесторів розглядають нашу країну як першу країну для поїздки з метою вивчення потенційних угод, 26% інвесторів мають намір насамперед відвідати Румунію, 25% - Нігерію, 24% - Кенію.

У дослідженні наголошується, що найбільший інтерес до України виявляють інвестори з Росії, країн СНД, Східної і Центральної Європи.

Найцікавішою галуззю для інвестицій традиційно було названо сільське господарство.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України очікує, що приплив прямих іноземних інвестицій за підсумками цього року становитиме 4,5 млрд дол. проти 3,8 млрд дол., залучених у 2016 році.

Уряд прогнозує економічне зростання в 2017 році на рівні 1,8%, у 2018 році - 3%, у 2019 році - 3,6%, а в 2020 році - 4%.