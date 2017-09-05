Гройсман розповів, до чого буде прив'язана пенсія після реформи

Виплата пенсій українцям буде прив'язана винятково до їх внесків до Пенсійного фонду України, заявив на круглому столі прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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«Дуже важливо, що в новій пенсійній системі ми прив'язуємо виплати винятково до внесків до Пенсійного фонду», - сказав прем'єр-міністр.

Він наголосив, що підвищення пенсійного віку не передбачається і українці, як і раніше, виходитимуть на пенсію в 60 років, для жінок трохи менше згідно з рішенням 2012 року, за умови наявності необхідного страхового стажу.

«Уряд нагромадив достатньо ресурсів, аби з 1 жовтня 2017 року ввести реформу в життя», - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня ухвалила в першому читанні законопроект про пенсійну реформу, який не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі менше 15 років - у 65 років. Разом з тим люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги буде визначатися виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

З 1 жовтня 2011 року набув чинності Закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», ухвалений парламентом 8 липня 2011 року.

Даним законом встановлено єдиний для чоловіків і жінок вік виходу на пенсію - в 60 років. Підвищення пенсійного віку для жінок здійснюється поступово - щороку він збільшується на півроку.