Українцям хочуть дозволити виходити на пенсію у будь-якому віці за наявності 40 років стажу

Українці матимуть можливість виходити на пенсію в будь-якому віці за наявності 40 років страхового стажу, повідомив на круглому столі міністр соціальної політики Андрій Рева.

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«З 2028 роки люди, які мають 40 років стажу, йтимуть на пенсію незалежно від віку. Таким чином, кожен сам вибиратиме, коли йому йти на пенсію і це залежатиме від того, скільки він працює і скільки він платить внесків», - сказав міністр.

Міністр зазначив, що уряд підтримує відповідну депутатську поправку до пенсійної реформи.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, виплата пенсій українцям буде прив'язана винятково до їхніх внесків до Пенсійного фонду України.

Уряд планує запровадити пенсійну реформу з 1 жовтня 2017 року.