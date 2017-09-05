Гривня впритул наблизилася до позначки 26 за долар

У вівторок, 5 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,93/25,98 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Читайте такожЕксперти передрікають спокійну осінь для гривні

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 30,83/30,89 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4301/0,4310 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 25,9543 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 640 угод на суму 440,42 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,90/25,95 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,77/30,83 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,44/0,45 грн/рубль.