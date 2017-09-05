В Україні значно скоротять перелік пільговиків, які претендують на дострокову пенсію

Після проведення пенсійної реформи перелік пільговиків, які матимуть право дострокового виходу на пенсію, буде суттєво скорочено, повідомив на круглому столі міністр соціальної політики Андрій Рева.

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«На дострокову пенсію матимуть право ті, хто працює у шкідливих умовах праці за Списком 1 і Списком 2, люди, які реально витрачають своє здоров'я, по-друге, це повинні бути військовослужбовці, які зі зброєю в руках захищають Україну (вони матимуть право на пенсію за вислугою років), і обмежений ряд інших категорій працівників, які реально мають більші трудові витрати, ніж усі решта», - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня ухвалила в першому читанні законопроект про пенсійну реформу. В рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке стосуватиметься, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців на суму від 200 до 1000 грн.

Проведення пенсійної реформи є одним з основних зобов'язань України для продовження співпраці з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом.