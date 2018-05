"Техморгідрострой Миколаїв" cтала членом АСС

Американська Торгівельна Палата в Україні (The American Chamber of Commerce in Ukraine, ACC) поповнилася новим членом, в її склад увійшла днопоглиблювальна компанія ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв». Про це повідомляється на фейсбуці підприємства.

«Вступ до АСС відкриває для нашої компанії широкі можливості для бізнес-спілкування, обміну досвідом та кооперування в різних сферах професійної діяльності. Ми раді приєднатися до Американській Торговельній Палаті в Україні і плануємо брати активну участь як в роботі профільних комітетів, так і в комітетах інших напрямків, розвиваючи свої можливості », - зазначив директор компанії Олексій Буштрук.

Статус члена Американської Торгівельної Палати, вважають в компанії, в черговий раз підтвердив високий рівень професійної компетенції, що забезпечує ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» лідируючі позиції на ринку днопоглиблювальних робіт.

Американська Торгівельна Палата (АСС) є однією з найбільш впливових громадських неприбуткових організацій, яка об'єднує компанії більш ніж з п'ятдесяти країн світу. АСС тісно співпрацює з представниками української влади з метою поліпшення умов ведення бізнесу та залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в українську економіку; сприяє впровадженню стабільних, прозорих і справедливих правил ведення бізнесу та інтеграції України в світове бізнес-співтовариство.

ТОВ «Техморгідрострой - Миколаїв» створена в 2009-му році. Компанія надає послуги, пов'язані з будівництвом і змістом морської інфраструктури як в Україні, так і за її межами. За роки роботи «Техморгідрострой Миколаїв» підняв з дна близько 7 млн. М3 ґрунту, що є рекордним показником для днопоглиблювальних компаній, що працює в акваторії Азовського, Чорного і Середземного морів. Основними замовниками днопоглиблювальних робіт ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» є морські порти України, а з 2013 року - Державне підприємство «Адміністрація морських портів України».