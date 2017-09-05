Міністр фінансів: через введення податку на виведений капітал бюджет втратить на перших порах до 40 мільярдів

Міністерство фінансів розробило законопроект, що передбачає новий механізм оподаткування прибутку в формі податку на виведений капітал, однак його впровадження потребує пошуку компенсаторів втрат бюджету, які, за попередніми розрахунками, на перших етапах становитимуть близько 35-40 млрд грн щорічно.

Читайте такожДержбюджет з початку року перевиконано за доходами майже на 8%

Про це УНІАН повідомила прес-служба Мінфіну з посиланням на коментар міністра фінансів Олександра Данилюка.

«Цей механізм створює стимул для реінвестування прибутку в розвиток бізнесу. У той же час, запровадження цього податку вимагає компенсаторів втрат бюджету. Згідно з попередніми розрахунками, бюджет на перших етапах буде щорічно втрачати близько 35-40 млрд гривень», - сказано в коментарі міністра фінансів.

За словами Данилюка, зараз розроблений законопроект переданий на розгляд уряду, і в разі його прийняття, Мінфін пропонує скорочувати бюджетні витрати і виступає проти підвищення податків.

"Ми очікуємо конструктивної роботи з пошуку компенсаторів для впровадження цієї перспективної ініціативи"- сказано в коментарі міністра.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада реформ в 2016 році підтримала ініціативу введення податку на виведений капітал з 1 січня 2018 року.

У червні поточного року Міністерство фінансів підготувало законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, який буде застосовуватися до нерозподілених дивідендів та прирівняних до них платежів. Одночасно планується скасування податку на репатріацію дивідендів.

Згідно з проектом, для дивідендів ставка податку на виведений капітал становитиме 15%, для прирівняних до дивідендних платежів - 20%.

Сума дивідендів, отриманих у 2013-2017 роках, за яку вже було сплачено податок на прибуток, не буде підлягати оподаткуванню.