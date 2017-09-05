НБУ удосконалив заходи впливу на банки

Національний банк України оптимізував умови застосування заходів впливу до банків, повідомляється на сайті регулятора.

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Згідно з прийнятими змінами, тепер отримання банком від НБУ кредиту для підтримки ліквідності або наявність у банку такого кредиту не служитиме підставою для запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначення куратора.

Національний банк також запровадив рівні умови нарахування штрафів за порушення банками вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Якщо раніше такі штрафи нараховувалися в процентному співвідношенні від розміру зареєстрованого статутного капіталу банку, то тепер вони визначатимуться в рамках встановленого граничного розміру за відповідний вид порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 серпня 2017 року становить 64,496 млрд грн, що на 1,4% нижче за показник на 1 липня 2017 року.