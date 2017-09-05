Нацбанк продовжує опускати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожЕксперти передрікають спокійну осінь для гривні

100 USD США – 2595.4263 (5 вересня – 2590.6249)

100 EUR – 3085.9619 (5 вересня – 3084.1389)

10 RUR – 4.4865 (5 вересня – 4.4835)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 5 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,93/25,98 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,83/30,89 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4301/0,4310 грн/рубль.