Держборг України зріс до $76 мільярдів

Державний і гарантований державою борг України за липень 2017 року зріс в доларовому еквіваленті на 1,05 мільярда доларів, або на 1,4%, - до 76,06 мільярда доларів США станом на 31 липня.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період зросла на 13,33 мільярда гривень, або на 0,7%, - до 1,971 трильйона гривень.

Згідно з наведеними даними, з початку року - за січень-липень - державний і гарантований державою борг зріс на 5,09 мільярда доларів, або 7,2%, в доларовому еквіваленті та на 41,34 мільярда гривень, або 2,1%, у гривневому еквіваленті.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України за січень-червень зріс на 5,7% - до 75,01 мільярда доларів у доларовому еквіваленті, що на 1,4% до 1,957 трильйона гривень у гривневому еквіваленті.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає граничний рівень державного і гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 2,296 трильйона гривень.