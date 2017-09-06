Доходи місцевих бюджетів з початку року зросли на 29%

Доходи місцевих бюджетів завдяки реформі децентралізації в січні-серпні 2017 року зросли на 29% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 124 мільярдів гривень, повідомив в ході засідання уряду віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

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"Доходи бюджету розвитку місцевого самоврядування становлять 124 мільярди гривень за 8 місяців цього року. Це на 28 мільярдів більше, ніж минулого року", - написав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що місцеві бюджети в Україні у 2017 році зростуть на 25%, однак органи влади в регіонах країни можуть самостійно забезпечити перевиконання плану.

Доходи місцевих бюджетів завдяки реформі децентралізації зросли в 2016 році на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 мільярдів гривень.