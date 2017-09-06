Чи отримає Україна новий транш: до Києва летить заступник директора МВФ

Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Девід Ліптон планує відвідати столицю України м. Київ з офіційним візитом.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі МВФ у Вашингтоні, Ліптон перебуватиме в Україні з 12 по 14 вересня.

Що стосується прибуття чергової місії Фонду, яка за інформацією джерел в уряді почне роботу в Києві 12 вересня, ці відомості в прес-службі фонду не прокоментували.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. у березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

За результатами третього перегляду програми EFF Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення швидшого і стійкішого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації і розвитку ринку сільськогосподарських земель, і вказав на відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, включаючи підвищення ефективного пенсійного віку.

Україна розраховує отримати цього року ще два транші від МВФ на суму 3 млрд дол.