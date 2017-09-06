Українським вчителям обіцяють зарплату майже 10 тисяч гривень

Новий закон «Про освіту», ухвалений напередодні Верховною Радою, передбачає поступове збільшення окладу шкільних вчителів до рівня трьох мінімальних зарплат - 9600 грн.

Читайте такожЖурналісти пояснили, які зміни несе освітня реформа в Україні (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання уряду повідомила журналістам міністр Лілія Гриневич.

Вона пояснила, що раніше мінімальну зарплату вчителя відв'язали від прожиткового мінімуму, і ця норма мала бути збережена в усіх документах, але парламентський Комітет з питань науки і освіти у своїй редакції закону прив'язав оклад вчителя до 4 прожиткових мінімумів - 6400 грн.

«Щоб реалізувати цю норму, нам потрібно додатково з бюджету 80 млрд грн. Це дуже велика сума. В законі є пропозиція, що ми можемо досягти цієї планки до 2023 року», - зазначила міністр і додала, що голосування за поправку комітету про 4 прожиткових мінімуми було провалено.

«Таким чином, ми повертаємося до попередньої редакції - 3 мінімальні зарплати... На сьогодні це 9600 грн, і це означає, що до тих 80 млрд грн ще необхідно 40 млрд грн. Ми повинні розподілити цей тягар для бюджету за відповідним планом», - сказала Гриневич.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня парламент ухвалив закон «Про освіту», який передбачає введення 12-річної середньої освіти для дітей, які підуть до школи наступного року.

Президент Петро Поршенко заявив, що цей закон «дає ключ майбутньому України».