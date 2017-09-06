Українським вчителям обіцяють зарплату майже 10 тисяч гривень
За словами Гриневич, новий закон «Про освіту» передбачає поступове збільшення окладу шкільних вчителів.
Новий закон «Про освіту», ухвалений напередодні Верховною Радою, передбачає поступове збільшення окладу шкільних вчителів до рівня трьох мінімальних зарплат - 9600 грн.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання уряду повідомила журналістам міністр Лілія Гриневич.
Вона пояснила, що раніше мінімальну зарплату вчителя відв'язали від прожиткового мінімуму, і ця норма мала бути збережена в усіх документах, але парламентський Комітет з питань науки і освіти у своїй редакції закону прив'язав оклад вчителя до 4 прожиткових мінімумів - 6400 грн.
«Щоб реалізувати цю норму, нам потрібно додатково з бюджету 80 млрд грн. Це дуже велика сума. В законі є пропозиція, що ми можемо досягти цієї планки до 2023 року», - зазначила міністр і додала, що голосування за поправку комітету про 4 прожиткових мінімуми було провалено.
«Таким чином, ми повертаємося до попередньої редакції - 3 мінімальні зарплати... На сьогодні це 9600 грн, і це означає, що до тих 80 млрд грн ще необхідно 40 млрд грн. Ми повинні розподілити цей тягар для бюджету за відповідним планом», - сказала Гриневич.
Як повідомляв УНІАН, 5 вересня парламент ухвалив закон «Про освіту», який передбачає введення 12-річної середньої освіти для дітей, які підуть до школи наступного року.
Президент Петро Поршенко заявив, що цей закон «дає ключ майбутньому України».