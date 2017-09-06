"Під ялинку" - вже минуле: Мінфін вніс проект держбюджету-2018 на розгляд Кабміну
За словами міністра фінансів, до 15 вересня проект держбюджету буде поданий на розгляд парламенту.
Міністр фінансів Олександр Данилюк вніс проект державного бюджету України на 2018 рік на розгляд Кабінету міністрів.
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«Сьогодні вніс Бюджет-2018 на розгляд Кабміну - своєчасно, як і передбачено законодавством», - написав Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
За його словами, до 15 вересня проект держбюджету буде подано на розгляд парламенту. «Бюджет «під ялинку» - це вже минуле», - додав міністр.
Крім того, Данилюк зазначив, що крім дотримання термінів, підготовлений документ відрізняється якістю - реалістичний, збалансований, ефективний і, закладаючи основу для проведення системних глибоких реформ, розрахований на перспективу.
«Для ефективного використання бюджетних коштів ми визначили основні пріоритети бюджету-2018: освіта, медицина, оборона і безпека, соціальна сфера, децентралізація, підтримка фермерів, ремонт і будівництво доріг», - перерахував він.
Міністр нагадав, що бюджет вперше побудовано на основі трирічної резолюції, і, як передбачалося резолюцією, дефіцит бюджету скорочено до 2,4%, а доходи загального фонду зведеного бюджету становитимуть 1 трлн 30 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів у липні розпочало роботу над проектом держбюджету на 2018 рік на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки c прогнозованими показниками зростання економіки в 3%, 3,6% і 4%.
Резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% з 3% ВВП, державного боргу - до 55% ВВП з 66,8% ВВП і базується на умові виконання програми кредитування Міжнародного валютного фонду в повному обсязі.
Бюджетний трансферт на покриття дефіциту Пенсійного фонду в кожному з років становитиме 141,3 млрд грн, а на проведення земельної реформи в 2018 році планується виділити 453 млн грн, в 2019 році - 132 млн грн, в 2020 році - 297 млн грн. Від приватизації уряд має намір виручити 17,1 млрд грн у 2018 році, 17,1 млрд грн у 2019 році і 0,5 млрд грн у 2020 році.
На дорожнє будівництво планується виділити 154 млрд грн за три наступні роки.