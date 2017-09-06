"Під ялинку" - вже минуле: Мінфін вніс проект держбюджету-2018 на розгляд Кабміну

Міністр фінансів Олександр Данилюк вніс проект державного бюджету України на 2018 рік на розгляд Кабінету міністрів.

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«Сьогодні вніс Бюджет-2018 на розгляд Кабміну - своєчасно, як і передбачено законодавством», - написав Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, до 15 вересня проект держбюджету буде подано на розгляд парламенту. «Бюджет «під ялинку» - це вже минуле», - додав міністр.

Крім того, Данилюк зазначив, що крім дотримання термінів, підготовлений документ відрізняється якістю - реалістичний, збалансований, ефективний і, закладаючи основу для проведення системних глибоких реформ, розрахований на перспективу.

«Для ефективного використання бюджетних коштів ми визначили основні пріоритети бюджету-2018: освіта, медицина, оборона і безпека, соціальна сфера, децентралізація, підтримка фермерів, ремонт і будівництво доріг», - перерахував він.

Міністр нагадав, що бюджет вперше побудовано на основі трирічної резолюції, і, як передбачалося резолюцією, дефіцит бюджету скорочено до 2,4%, а доходи загального фонду зведеного бюджету становитимуть 1 трлн 30 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів у липні розпочало роботу над проектом держбюджету на 2018 рік на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки c прогнозованими показниками зростання економіки в 3%, 3,6% і 4%.

Резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% з 3% ВВП, державного боргу - до 55% ВВП з 66,8% ВВП і базується на умові виконання програми кредитування Міжнародного валютного фонду в повному обсязі.

Бюджетний трансферт на покриття дефіциту Пенсійного фонду в кожному з років становитиме 141,3 млрд грн, а на проведення земельної реформи в 2018 році планується виділити 453 млн грн, в 2019 році - 132 млн грн, в 2020 році - 297 млн грн. Від приватизації уряд має намір виручити 17,1 млрд грн у 2018 році, 17,1 млрд грн у 2019 році і 0,5 млрд грн у 2020 році.

На дорожнє будівництво планується виділити 154 млрд грн за три наступні роки.