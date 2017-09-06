Гривня перетнула психологічні позначки: вище 26 за долар та 31 за євро

У середу, 6 вересня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,00/26,02 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 31,01/31,03 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,45/0,46 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,9822 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 618 угод на суму 384,98 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 5 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,93/25,98 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,83/30,89 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4301/0,4310 грн/рубль.