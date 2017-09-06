Комітет Ради обробив понад 2 тисячі поправок до пенсійної реформи – Гройсман

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення опрацював 2144 поправки до основного законопроекту про пенсійну реформу, повідомив на своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Ми на крок ближче до справедливих пенсій, які громадяни заробили протягом професійного життя. Профільний комітет опрацював 2144 поправки до основного законопроекту й вийшов на узгоджений варіант пенсійної реформи, який рекомендував у цілому», - повідомив прем'єр-міністр.

Він також подякував депутатам Комітету за плідну роботу й висловив надію на такий же результативний розгляд законопроектів у сесійній залі.

«Наша єдність у цьому питанні дозволить 9 млн пенсіонерів отримувати більш високі пенсії вже в наступному місяці», - додав він.

Згідно з інфографікою, розміщеною під повідомленням, у рамках законопроекту буде скасовано 15-відсоткове зменшення пенсій для приблизно 500 тис. працюючих пенсіонерів, мінімальна пенсія збільшиться до 1373 грн (зараз вона становить 1247 грн), індексація пенсій проводитиметься щорічно, а Пенсійний фонд планує надалі підвищувати пенсії за рахунок подолання дефіциту коштів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня ухвалила в першому читанні законопроект про пенсійну реформу.

Згідно з повідомленням Міністерства соціальної політики, після розгляду на профільному комітеті проекту закону про пенсійну реформу його буде винесено на розгляд народних депутатів у другому читанні орієнтовно з 18 до 22 вересня.

Проведення пенсійної реформи є одним із основних зобов'язань України для продовження співпраці з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом.