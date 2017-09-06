Черговий транш МВФ може бути відкладено – експерт

З огляду на повільне виконання Україною зобов'язань для отримання п'ятого траншу за програмою з Міжнародним валютним фондом, надання чергових 1,9 млрд дол. ймовірно може бути відкладено до кінця 2017 або початку 2018 року, вважає головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан.

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Як наголошується в коментарі експерта, переданому УНІАН, затримка фінансування від МВФ спричинить затримку бюджетного фінансування від інших міжнародних організацій в сумі близько 1 млрд дол.

Водночас Бєлан вважає, що це не завадить Міністерству фінансів вийти на ринок єврооблігацій з дебютним випуском суверенних бондів з моменту реструктуризації в 2015 році, а також запропонувати інвесторам обмін коротких суверенних єврооблігацій на довші.

При цьому експерт зазначила, що сума надходжень до золотовалютних резервів внаслідок цієї операції може виявитися нижчою 1,5 млрд дол., а roll-over за валютними ОВДП залишається нижчим за очікування.

«З урахуванням цих чинників резерви Національного банку на кінець поточного року, найімовірніше, виявляться нижчими за наш прогноз на рівні 22 млрд дол., але продовжать зростати у 2018 році», - прогнозує Бєлан.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. у березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

За результатами третього перегляду програми EFF Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення швидшого і стійкішого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації і розвитку ринку сільськогосподарських земель, і вказав на відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, включаючи підвищення ефективного пенсійного віку.

Україна розраховує отримати цього року ще два транші від МВФ на суму 3 млрд дол.

Чергова місія фонду очікується в Києві з 12 вересня.