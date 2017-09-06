Розенко назвав можливу дату запуску накопичувальної пенсійної системи

Другий рівень пенсійного страхування - накопичувальна пенсійна система запрацює вже з 1 січня 2019 року, повідомив на своїй сторінці у Facebook віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

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«З 1 січня 2019 запрацює другий рівень пенсійного страхування - накопичувальна пенсійна система! Є шанс для цього. Те, про що я говорю і намагаюся пробити не менш як 10 останніх років, нарешті може бути реалізовано», - написав він.

За словами віце-прем'єра, Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення підтримав відповідну пропозицію народних депутатів на чолі з Юрієм Солов’єм, Павлом Різаненком і Валерієм Пацканом при підготовці пенсійної реформи до другого читання.

«Ми стежимо далі за ситуацією. Має підтвердити це рішення ще Верховна Рада України. Українці мають шанс отримувати гідні пенсії! »- додав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що уряд розробив дорожню карту, яка дозволить після прийняття реформи солідарної системи перейти до формування накопичувальної системи. За його словами, реформа солідарної системи дозволить сформувати бездефіцитний бюджет за рахунок деталізації економіки.

Діюча на сьогодні солідарна система пенсійного забезпечення передбачає, що із зарплати кожної офіційно працюючої людини йдуть відрахування до Пенсійного фонду, а людині нараховується пенсійний стаж. У свою чергу, Пенсійний фонд за ці кошти виплачує пенсії пенсіонерам.

У разі впровадження накопичувальної системи кожен українець молодше 35 років самостійно відраховуватиме частину своєї зарплати на накопичувальний рахунок.