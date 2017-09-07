Гривня продовжує падати в офіційних курсах Нацбанку

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 7 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2598.2213 (6 вересня – 2595.4263)

100 EUR – 3099.9378 (6 вересня – 3085.9619)

10 RUR – 4.5314 (6 вересня – 4.4865)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 6 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,00/26,02 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,01/31,03 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,45/0,46 грн/рубль.