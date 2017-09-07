Профільний комітет Ради схвалив пенсійну реформу до другого читання

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення схвалив урядовий законопроект про пенсійну реформу до другого читання в парламенті, який передбачає не збільшувати розмір страхового стажу для виходу на пенсію і залишити його на рівні 15 років.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Згідно з повідомленням, за відповідне рішення проголосували п'ять з семи членів комітету.

«Необхідний мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію залишається незмінним - 15 років», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що проект закону про пенсійну реформу №6614 передбачає осучаснення пенсій вже з жовтня цього року.

Також, за пропозицією Міністерства соціальної політики, жінкам, які перебували у декретній відпустці по догляду за дитиною шість років, всі ці роки будуть враховуватися в стаж. Окремо розробляється проект пенсійного забезпечення військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінсоцполітики, проект закону про пенсійну реформу буде винесено на розгляд народних депутатів у другому читанні, орієнтовно з 18 до 22 вересня.

Верховна Рада13 липня прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу, який не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. За стажу від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, за стажу не менше 15 років – до 65 років. У той же час люди, в яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги буде визначатися виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.