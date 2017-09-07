Порошенко про перспективи: зростання економіки України прискориться до 4%

Зростання економіки України в 2017 році може становити 1,8% і прискориться до 2020 року до 4%.

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Про це під час виступу у парламенті з щорічним посланням, заявив президент України Петро Порошенко.

«Ми цього року прогнозуємо зростання 1,8%, очікуємо прискорення зростання економіки в 2020 році до 4%», - сказав президент.

Він зазначив, що економіка України показує зростання вже шість кварталів поспіль, при тому, що основна частина промислового потенціалу України, який був розташований на Донбасі, окупована, виключена з економічного обороту.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2017 року в річному вираженні порівняно з другим кварталом 2016 року – зріс на 2,4%.

За прогнозами НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3,2%, в 2019 році – на рівні 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.

Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП в 2017 році на рівні 1,8%.