Президент розповів, де зберігається "кожна копійка" від МВФ

Кожна копійка отриманого фінансування від Міжнародного валютного фонду зберігається в золотовалютних резервах Національного банку України, які на сьогодні перевищують 18 млрд дол., заявив президент України Петро Порошенко під час щорічного послання до Верховної Ради.

Читайте такожЧерговий транш МВФ може бути відкладено – експерт

«Хочу розвіяти ще один міф: кожна копійка, яку Україна отримала від МВФ, ретельно зберігається в золотовалютних резервах держави. Сьогодні ці резерви перевищують 18 млрд дол.», - сказав очільник держави.

Він наголосив, що за 2 роки резерви поповнилися більш ніж на 13 млрд дол., а курс гривні, після падіння в 2014-2015 роках, тримається незмінним практично 2 роки.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. в березні 2015 року. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Чергова місія фонду очікується в Києві з 12 вересня.

За оцінками експертів, з огляду на повільне виконання Україною зобов'язань для отримання п'ятого траншу за програмою з МВФ, надання чергових 1,9 млрд дол. може бути відкладено до кінця 2017 або початку 2018 року.

Міжнародні резерви України на 1 вересня 2017 року досягли еквіваленту 18,035 млрд дол. США, що на 16% вище від показника на початок року і є максимальним показником з початку 2014 року. За прогнозами Національного банку, рівень міжнародних резервів становитиме 20 млрд дол. на кінець 2017 року і 27,1 млрд дол. на кінець 2018 року.