Україна очистила банківську систему від нездорових банків – Порошенко

Україна практично завершила болючу й масштабну очищення банківської системи від нездорових банків, заявив президент України Петро Порошенко у ході щорічного послання Верховній Раді.

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"Практично завершено болючий і масштабний процес очищення системи від нездорових та небезпечних для всієї фінансово-банківської системи України банків", - сказав він.

Також голова держави зазначив, що ще одним фактором макроекономічної стабілізації є поступова відміна Національним банком обмежень на валютному ринку і розробка нової концепції НБУ щодо валютного регулювання за принципом "дозволено все, що не заборонено", що відповідає європейській практиці.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку щодо 95 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – 2015, 21 - в 2016 і 8 - в 2017 році.

Національний банк оприлюднив для громадського обговорення пропозиції щодо законодавчих змін, необхідних для впровадження ліберальної моделі валютного регулювання в країні, які після обговорення будуть передані на розгляд Національної ради реформ.

За інформацією регулятора, низка кроків щодо лібералізації валютного регулювання можливий відразу після вступу в силу нового закону "Про валюту", однак повна лібералізація можлива тільки після запровадження в Україні ефективного податкового законодавства.

В даний час на ринку продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів та одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тисяч гривень в день.