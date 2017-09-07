Світовий банк дав пораду Мінфіну, з чого почати реформу держбанків

Світовий банк закликає повернутися до питання створення структури врегулювання непрацюючих активів державних банків після вдосконалення системи корпоративного управління в цих банках.

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"До вирішення створення "паркувальної платформи" для проблемних активів варто повернутися після того, як буде вирішена проблема непрацюючого корпоративного управління в цих державних банках", - сказав спеціаліст фінансового сектору Світового банку Євген Гребенюк в ході дискусії з експертами в Міністерстві фінансів.

Він підкреслив, що усунення проблемних активів з держбанків не вирішує первинну проблему їх виникнення, і потрібна реформа системи корпоративного управління держбанків, що вже передбачено діючою стратегією.

"Ці два питання безпосередньо пов'язані. Приміром, якщо в "Ощадбанку" і "Укрексімбанку" в результаті цієї реформи дійсно з'являться незалежні наглядові ради і нове незалежне керівництво, то можливо, вони не захочуть видавати проблемні кредити", - додав він.

У свою чергу, перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова підкреслила, що Мінфін підтримує реформу корпоративного управління держбанків і вже запровадив нову модель в "Укргазбанку" та "Приватбанку" без прийняття Верховною Радою відповідного закону.

"Проблема в тому, що непрацюючі кредити накопичилися в тому числі в результаті не залежать від банків факторів: втрата територій та позичальників на цих територіях, військові дії та втрата ринків у результаті цих дій", - підкреслила вона.