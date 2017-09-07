"Ощадбанк" тимчасово обмежує інтернет-банкінг у Харківській та Київській областях

Державний "Ощадбанк" тимчасово обмежує функції перегляду залишків за рахунками в своїй системі інтернет-банкінгу для клієнтів р. Харкова та області, а також р. Києва та області.

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"Обмежена невелика частина функцій тільки для клієнтів м. Харкова та області і м. Києва та області лише в частині перегляду залишків за рахунками", - йдеться в повідомленні банку, переданому УНІАН.

Банк зазначив, що тимчасові обмеження в період з 23:00 8 вересня до 14:00 9 вересня пов'язані з впровадженням проекту "UnitedData/Об'єднані дані", про що банк неодноразово попереджав.

"Операції з платіжними картками в банкоматах, інформаційно-платіжних терміналах та в торгово-сервісній мережі будуть проводитися в звичайному режимі без обмежень", - підкреслили в банку.

Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України розглядає можливість створення централізованої структури для врегулювання проблемних активів державних банків, однак поки що не знаходить підтримки цієї ідеї у Національного банку та міжнародних партнерів.

За даними Національного банку, частка «непрацюючих» кредитів в банківській системі на кінець червня склала 57,73%, у тому числі найвищий показник неробочих кредитів у кредитному портфелі - у держбанків – 73,1%.