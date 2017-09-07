Нацбанк ослабив офіційну гривню до долара та євро
Офіційний курс НБУ на 8 вересня: 100 USD – 2600,3183 гривні; 100 EUR – 3112,8410 гривні; 10 RUR – 4,5507 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2600,3183 (7 вересня – 2598,2213)
100 EUR – 3112,8410 (7 вересня – 3099,9378)
10 RUR – 4,5507 (7 вересня – 4,5314)
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Як повідомляв УНІАН, 7 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,02/26,05 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,22/31,25 грн/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4301/0,4310 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0032 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 544 угоди на суму 287,18 мільйона доларів.