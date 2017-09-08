Надходження до зведеного бюджету України зросли на 120 мільярдів

Надходження до зведеного бюджету України в січні-серпні 2017 року склали 540,7 мільярда гривень, що на 120,3 мільярда гривень, або на 28,6% вище показника за аналогічний період 2016 року.

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Згідно з повідомленням прес-служби Державної фіскальної служби України, з початку року до державного бюджету надійшло 420,8 мільярда гривень, до місцевих бюджетів – 120 мільярдів гривень.

ДФС зазначила, що надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні-серпні 2017 склали 411,2 мільярда гривень, індикативні показники Міністерства фінансів України виконано на 104%.

Як повідомляв УНІАН, надходження до зведеного бюджету України за 2016 рік становлять 758,3 мільярда гривень, що на 171,2 мільярда гривень, або на 30%, більше показника за 2015 рік.