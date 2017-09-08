В Україні хочуть підвищити мінімальну зарплату

Після прийняття законопроекту про пенсійну реформу уряд пропонує підвищити мінімальну заробітну плату до 3764 гривень, повідомив в ході години запитань до уряду у Верховній Раді міністр соціальної політики Андрій Рева.

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"Ми пропонуємо виправлення ситуації - зробити осучаснення за єдиним зарплатним принципом, тобто перестати гратися з коефіцієнтом і повернутися до єдиного принципу – підвищення заробітної плати. Лише це дає можливість людям праці жити краще, так і отримувати додаткові кошти без штучних коефіцієнтів для підвищення пенсій, і перший крок після того, як ми проголосуємо за реформу – це підвищення базового розміру заробітної плати до 3764 гривень цього року", - повідомив міністр.

Рева повідомив, що уряд не збирається підвищувати пенсії одноразово, підвищення пенсій планується щорічно. Він також додав, що збільшення страхового стажу для виходу на пенсію сприятиме виведенню оплати праці з тіні, оскільки люди будуть зацікавлені в легалізації праці протягом всієї трудової діяльності.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 13 липня прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу. У рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців на суму від 200 до 1000 гривень.

Згідно з повідомленням Міністерства соціальної політики, після розгляду на профільному комітеті проекту закону про пенсійну реформу, він буде винесений на розгляд народних депутатів у другому читанні орієнтовно з 18 до 22 вересня.