В Україні хочуть підвищити мінімальну зарплату
Після прийняття законопроекту про пенсійну реформу Кабмін пропонує підвищити "мінімалку" до 3764 гривень.
Після прийняття законопроекту про пенсійну реформу уряд пропонує підвищити мінімальну заробітну плату до 3764 гривень, повідомив в ході години запитань до уряду у Верховній Раді міністр соціальної політики Андрій Рева.
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"Ми пропонуємо виправлення ситуації - зробити осучаснення за єдиним зарплатним принципом, тобто перестати гратися з коефіцієнтом і повернутися до єдиного принципу – підвищення заробітної плати. Лише це дає можливість людям праці жити краще, так і отримувати додаткові кошти без штучних коефіцієнтів для підвищення пенсій, і перший крок після того, як ми проголосуємо за реформу – це підвищення базового розміру заробітної плати до 3764 гривень цього року", - повідомив міністр.
Рева повідомив, що уряд не збирається підвищувати пенсії одноразово, підвищення пенсій планується щорічно. Він також додав, що збільшення страхового стажу для виходу на пенсію сприятиме виведенню оплати праці з тіні, оскільки люди будуть зацікавлені в легалізації праці протягом всієї трудової діяльності.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 13 липня прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу. У рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців на суму від 200 до 1000 гривень.
Згідно з повідомленням Міністерства соціальної політики, після розгляду на профільному комітеті проекту закону про пенсійну реформу, він буде винесений на розгляд народних депутатів у другому читанні орієнтовно з 18 до 22 вересня.