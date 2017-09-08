Страховий стаж до 35 років буде підвищуватися протягом десятиліття – Рева

Законопроект про пенсійну реформу передбачає підвищення страхового стажу до 35 років протягом 10-річного періоду, повідомив в ході години запитань до уряду у Верховній Раді міністр соціальної політики Андрій Рева.

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"Ми пропонуємо 10-річний перехід. 1 січня 2018 року страховий стаж для призначення пенсії в 60 років буде становити 25 років. І до 35 років ми будемо йти наступних 10 років. І бездефіцитності (Пенсійного фонду - УНІАН) ми зможемо досягти лише по закінченню цього періоду", - повідомив Рева.

Міністр додав, що з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 гривень вперше за багато років з'явилася можливість збільшення доходів Пенсійного фонду.

"Саме тому в ПФУ вдалося вже на 1 жовтня 2017 року (до дати запланованого підвищення пенсій – УНІАН) акумулювати ресурс для підвищення пенсій не за рахунок емісії грошей, не за рахунок зовнішніх запозичень, не за рахунок збільшення дотацій з державного бюджету, а виключно за рахунок тих коштів, які були сплачені до Пенсійного фонду у вигляді єдиного соціального внеску і, що важливо, без підвищення його ставки", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 13 липня прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення обробив 2144 поправки до основного законопроекту про пенсійну реформу і вийшов на узгоджений варіант пенсійної реформи, який рекомендував в цілому.

Згідно з повідомленням Міністерства соціальної політики, після розгляду на профільному комітеті проекту закону про пенсійну реформу, його буде винесено на розгляд народних депутатів у другому читанні орієнтовно з 18 до 22 вересня.