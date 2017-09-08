Страховий стаж до 35 років буде підвищуватися протягом десятиліття – Рева
Голова Мінсоцполітики також додав, що таким чином Пенсійний фонд зможе досягти бездефіцитності лише по закінченню цього періоду.
Законопроект про пенсійну реформу передбачає підвищення страхового стажу до 35 років протягом 10-річного періоду, повідомив в ході години запитань до уряду у Верховній Раді міністр соціальної політики Андрій Рева.
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"Ми пропонуємо 10-річний перехід. 1 січня 2018 року страховий стаж для призначення пенсії в 60 років буде становити 25 років. І до 35 років ми будемо йти наступних 10 років. І бездефіцитності (Пенсійного фонду - УНІАН) ми зможемо досягти лише по закінченню цього періоду", - повідомив Рева.
Міністр додав, що з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 гривень вперше за багато років з'явилася можливість збільшення доходів Пенсійного фонду.
"Саме тому в ПФУ вдалося вже на 1 жовтня 2017 року (до дати запланованого підвищення пенсій – УНІАН) акумулювати ресурс для підвищення пенсій не за рахунок емісії грошей, не за рахунок зовнішніх запозичень, не за рахунок збільшення дотацій з державного бюджету, а виключно за рахунок тих коштів, які були сплачені до Пенсійного фонду у вигляді єдиного соціального внеску і, що важливо, без підвищення його ставки", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 13 липня прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу.
Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення обробив 2144 поправки до основного законопроекту про пенсійну реформу і вийшов на узгоджений варіант пенсійної реформи, який рекомендував в цілому.
Згідно з повідомленням Міністерства соціальної політики, після розгляду на профільному комітеті проекту закону про пенсійну реформу, його буде винесено на розгляд народних депутатів у другому читанні орієнтовно з 18 до 22 вересня.