Осіння "депресія" гривні: нацвалюта продовжує опускатися

У п'ятницю, 8 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,05/26,08 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 31,41/31,45 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,45/0,47 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12-30 встановився на рівні 26,0764 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 258 угод на суму 122,76 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 7 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,02/26,05 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,22/31,25 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4301/0,4310 грн/рубль.