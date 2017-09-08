Нацбанк зняв відео до 25-річчя співпраці з МВФ

Національний банк сподівається, що Україна продовжить йти шляхом реформ в рамках програми Міжнародного валютного фонду.

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Про це повідомляється на сторінці регулятора в соцмережі Facebook.

«Співпраця з МВФ - один із стратегічних напрямів міжнародної взаємодії НБУ. Сьогодні ми раді відзначити 25-річчя партнерства з МВФ, результатом якого є ряд структурних реформ в Україні і в банківському секторі зокрема», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. у березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

За результатами третього перегляду програми EFF Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.

Україна розраховує отримати поточного року ще два транші від МВФ на суму 3 млрд дол.

Чергова місія Фонду очікується в Києві з 12 вересня.