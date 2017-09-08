Інфляція набирає обертів: зростання цін перевищило 16%

В Україні в серпні порівняно з липнем зафіксована дефляція на рівні 0,1% після інфляції в липні на рівні 0,2% до попереднього місяця.

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При цьому, як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, в річному вираженні, до серпня 2016 року, інфляція в серпні 2017 року прискорилася до 16,2% із 15,9%, зафіксованих місяцем раніше.

Із початку року, в січні-серпні, споживчі ціни в Україні зросли на 14,4%.

За інформацією Держстату, в річному вираженні найбільше зростання цін в Україні зафіксовано на овочі - 40,4%, вершкове масло - 30%, молоко - 28,9%, м'ясо - 28,7%.

Порівняно з попереднім місяцем, липнем, у серпні найбільше зросли ціни на яйця - 18% і м'ясо - 2,9%, при цьому знизилися ціни на овочі - на 21,5%, фрукти - 5,7%, одяг і взуття - 2,4%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в липні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, червнем, уповільнилася до 0,2% із 1,6% у червні до травня, в річному вираженні, порівняно з липнем 2016 року, інфляція прискорилася до 15 , 9% із 15,6%, зафіксованих у річному вираженні місяцем раніше.

Національний банк прогнозує уповільнення інфляції цього року до 9,1%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - до 10%.