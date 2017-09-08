Долар вище 26, євро більше 31: Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 вересня встановив такий наступний офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2607.2964 (8 вересня – 2600.3183)

100 EUR – 3144.3995 (8 вересня – 3112.8410)

10 RUR – 4.5745 (8 вересня – 4.5507)

У п'ятницю, 8 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,05/26,08 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 31,37/31,40 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4556/0,4564 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 16.00 встановився на рівні 26,0730 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 530 угод на суму 318,42 млн дол.