В Україні прискорилася базова інфляція

Базова інфляція в Україні в серпні 2017 року в річному вираженні, порівняно з серпнем 2016 року, прискорилася до 7,8% із 7,3%, зафіксованих у липні-2017 до липня-2016.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем, липнем 2017 року, базова інфляція в серпні прискорилася до 0,2% із 0,1% у липні до червня.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, базова інфляція становила 4,3%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в серпні зафіксована дефляція на рівні 0,1%, інфляція в річному вираженні прискорилася до 16,2%.