Гройсман назвав основні цифри проекту бюджету-2018

Кабінет міністрів України закладає в проект державного бюджету на наступний рік прогноз зростання економіки на рівні 3%, а також зберігає витрати на забезпечення оборони і безпеки, підтримку освіти, медицини та цільових програм розвитку виробництва. Згідно з повідомленням прес-служби уряду, про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Він підтвердив, що проект бюджету буде представлений Верховній Раді в терміни, які вимагає законодавство, - 15 вересня.

«У проекті бюджету ми забезпечуємо витрати на оборону, на будівництво доріг, децентралізацію, підтримку освіти - закладаємо 1 млрд грн на модернізацію початкової школи, на агросектор - загалом близько 7 млрд грн, включаючи 1 млрд грн на підтримку фермерів. Ми також будемо підтримувати програму «Доступні ліки» та інші економічні програми, - сказав Гройсман. - Бюджет структурований і базується на трирічному макропрогнозі. Зокрема, зростання ВВП в 3% у 2018 році».

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Данилюк 6 вересня вніс проект державного бюджету України на 2018 рік на розгляд Кабінету міністрів.

Міністерство фінансів в липні розпочало роботу над проектом держбюджету на 2018 рік на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки в 3%, 3,6% і 4%.

Резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% з 3% ВВП, державного боргу - до 55% ВВП з 66,8% ВВП і базується на умові виконання програми кредитування Міжнародного валютного фонду в повному обсязі.

Бюджетний трансферт на покриття дефіциту Пенсійного фонду в кожному з років становитиме 141,3 млрд грн, а на проведення земельної реформи в 2018 році планується виділити 453 млн грн, в 2019 році - 132 млн грн, в 2020 році - 297 млн грн. Від приватизації уряд має намір виручити 17,1 млрд грн у 2018 році, 17,1 млрд грн у 2019 році і 0,5 млрд грн у 2020 році.

На дорожнє будівництво планується виділити 154 млрд грн за три наступні роки.