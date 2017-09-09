Відсьогодні в Україні подорожчав алкоголь

З сьогоднішнього дня, 9 вересня, в Україні набрала чинності постанова Кабінету міністрів про підвищення мінімальних роздрібних цін на алкогольну продукцію, внаслідок чого роздрібні ціни на горілку зросли на 14%.

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Зокрема, згідно з документом, мінімальні роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби зросли на 14-19,41%, до 397,76 грн за літр 100% спирту; на віскі, ром і джин - на 6,5-6,6% - до 799 грн за літр 100% спирту.

Мінімальна вартість коньяку (бренді) становитиме від 597,3 грн до 692,6 грн за літр 100% спирту (залежно від кількості зірок), що на 12,3-29,1% вище за попередній рівень цін.

Найдешевша пляшка виноградного сухого вина об'ємом 0,7 літрів тепер коштуватиме 37 грн, а кріпленого – 45 грн.

Відповідну постанову (№634) уряд прийняв 9 серпня.

Як повідомляв УНІАН, до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України надійшли численні звернення учасників ринку, які відзначали, що діючі мінімальні ціни не покривають їхні операційні витрати. В результаті, на думку асоціацій виробників алкогольної продукції, послаблюється конкуренція зі сторони легальних виробників і збільшується частка недобросовісних виробників. Це відбувається тому, що такі компанії можуть зменшувати свої операційні витрати шляхом придбання необлікованого спирту, використання сурогатних речовин, ухилення від сплати податків, виробництва контрафактної продукції тощо.

В Україні мінімальні гуртові та роздрібні ціни на алкоголь були встановлені в 2008 році. Експерти стверджують, що таке цінове регулювання допомагає уникнути поширення неякісної продукції на ринку.

За даними Держстату, виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні в 2016 році знизилося в порівнянні з 2015 роком на 10,9% - до 16,6 млн дал., коньяку та бренді - на 6,2%, до 2,8 млн дал.