КНДР за півроку незаконно експортувала товарів на $270 мільйонів

Північна Корея за шість місяців цього року незаконно експортувала вугілля, заліза та інших товарів на $270 млн. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на експертну раду ООН.

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Як наголошується, в основному незаконний експорт припадав на Китай, Індію і Малайзію. Таким чином Пхеньян знову порушив санкції ООН.

Крім того, за словами експертів ООН, КНДР продовжує роботу над матеріалами в межах своєї ядерної програми, незважаючи на заборони. Також наголошується, що організація продовжує розслідувати можливу участь північнокорейців у незаконній діяльності в африканських країнах і Сирії.